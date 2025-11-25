Ожидаем организацию визита Зеленского в США в ноябре, — Умеров

Рустем Умеров заявил, что в Женеве делегации пришли к общему пониманию ключевых условий мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, предложенных США.

В Украине ожидают организацию визита Президента Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана в ближайшую дату в ноябре. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, делегации Украины и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве.

В то же время, в Украине рассчитывают на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах. Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом", - заявил Умеров.

Как известно, 23 ноября в Женеве состоялась встреча украинской и американской делегаций по поводу обсуждения мирного плана завершения войны по 28 пунктам, которые подготовили США.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ по миру.

Накануне лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Зеленский заявил, что после встречи в Женеве мирный план на 28 пунктов сократился и стал более реалистичным.

