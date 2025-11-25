  1. В Украине

Ожидаем организацию визита Зеленского в США в ноябре, — Умеров

12:45, 25 ноября 2025
Рустем Умеров заявил, что в Женеве делегации пришли к общему пониманию ключевых условий мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, предложенных США.
Ожидаем организацию визита Зеленского в США в ноябре, — Умеров
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ожидают организацию визита Президента Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана в ближайшую дату в ноябре. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, делегации Украины и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве.

В то же время, в Украине рассчитывают на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах. Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом", - заявил Умеров.

Как известно, 23 ноября в Женеве состоялась встреча украинской и американской делегаций по поводу обсуждения мирного плана завершения войны по 28 пунктам, которые подготовили США.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ по миру.

Накануне лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Зеленский заявил, что после встречи в Женеве мирный план на 28 пунктов сократился и стал более реалистичным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп война Владимир Зеленский Рустем Умеров СНБО переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]