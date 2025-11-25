Ожидаем организацию визита Зеленского в США в ноябре, — Умеров
В Украине ожидают организацию визита Президента Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана в ближайшую дату в ноябре. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, делегации Украины и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве.
В то же время, в Украине рассчитывают на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.
"Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах. Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом", - заявил Умеров.
Как известно, 23 ноября в Женеве состоялась встреча украинской и американской делегаций по поводу обсуждения мирного плана завершения войны по 28 пунктам, которые подготовили США.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ по миру.
Накануне лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.
Зеленский заявил, что после встречи в Женеве мирный план на 28 пунктов сократился и стал более реалистичным.
