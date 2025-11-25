  1. В Украине

Зеленский: после Женевы «мирный план» из 28 пунктов сократился и стал более реалистичным

08:50, 25 ноября 2025
Президент заявил, что после переговоров в Женеве между Украиной и США в «мирном плане» стало меньше пунктов.
Зеленский: после Женевы «мирный план» из 28 пунктов сократился и стал более реалистичным
После встреч в Женеве между украинской делегацией, представителями США и европейскими партнерами перечень шагов, необходимых для завершения войны, стал короче и потенциально более реалистичным для выполнения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, после возвращения украинской делегации из Женевы документ претерпел заметное сокращение: «По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено в этой рамке».

Зеленский подчеркнул, что над текстом еще предстоит поработать, чтобы финальный документ был достаточно сильным и сбалансированным.

«И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать, и американская сторона настроена конструктивно», — отметил он, добавив, что самые чувствительные вопросы планирует обсуждать лично с Дональдом Трампом.

Глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет действовать с учетом интересов своих граждан и поддержки международных партнеров.

«Украина никогда не будет препятствием для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро», — заверил Президент.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ по миру.

Накануне лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. 

