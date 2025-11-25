  1. В Україні

Зеленський: після Женеви «мирний план» на 28 пунктів скоротився і став реалістичнішим

08:50, 25 листопада 2025
Президент заявив, що після переговорів у Женеві між Україною та США у «мирному плані» стало менше пунктів.
Після зустрічей у Женеві між українською делегацією, представниками США та європейськими партнерами перелік кроків, необхідних для завершення війни, став коротшим і потенційно більш реалістичним для виконання. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, після повернення української делегації із Женеви документ зазнав помітного скорочення: «Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці».

Зеленський наголосив, що над текстом ще належить попрацювати, аби фінальний документ був достатньо сильним і збалансованим.

«І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати, й американська сторона налаштована конструктивно», — зазначив він, додавши, що найчутливіші питання планує обговорювати особисто з Дональдом Трампом.

Глава держави підкреслив, що Україна і надалі діятиме з урахуванням інтересів своїх громадян та підтримки міжнародних партнерів.

«Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко», — запевнив Президент.

Раніше повідомлялося, що за підсумками переговорів у Женеві Україна та США доопрацювали й оновили рамковий документ щодо миру.

Напередодні лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. 

президент Володимир Зеленський

