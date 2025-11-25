Суд оштрафував командира військової частини на 60 тисяч гривень за повторну відмову у рапорті на звільнення

Штраф призначено після того, як командир вдруге відмовив військовому всупереч чітким вказівкам суду повторно й обґрунтовано розглянути рапорт.

На Львівщині суд наклав на командира військової частини штраф у розмірі 60 тисяч гривень за невиконання судового рішення.

Обставини справи

У Львівському окружному адміністративному суді розглядалася справа №380/1368/25 за позовом чоловіка до військової частини. Позивач оскаржував відмову у задоволенні свого рапорту від 6.11.2024 про звільнення з військової служби за абз. 9 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» — у зв’язку з утриманням повнолітньої дитини з інвалідністю II групи.

Рішення від 20 травня 2025 року

Суд частково задовольнив позов, а саме:

визнав протиправною відмову військової частини у задоволенні рапорту;

зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивача з урахуванням правової оцінки суду та зазначив, що:

- підставою для звільнення є наявність інвалідності дитини й родинний зв’язок;

- вимога підтвердження «факту утримання» є неправомірною;

- резолюція командира на попередньому супровідному листі була неналежно вмотивованою та не відповідала Порядку №531 (наказ МОУ №531 від 06.08.2024).

Рішення набрало законної сили 7.07.2025.

Початок судового контролю

Після набрання рішенням законної сили суд 26 серпня 2025 року видав виконавчий лист. Згодом, 9 жовтня 2025 року, позивач звернувся із заявою про встановлення судового контролю, вказуючи на те, що рішення не було виконане належним чином. Реагуючи на це, 23 жовтня 2025 року суд зобов’язав військову частину подати звіт про виконання рішення протягом п’ятнадцяти днів.

Звіт військової частини

5 листопада 2025 року військова частина подала свій звіт. У ньому зазначалося, що командир частини 12 серпня 2025 року повторно розглянув рапорт позивача, однак повторно відмовив у звільненні. Резолюція, накладена на супровідному листі, містила лише стислий виклад підстав відмови. Крім того, військова частина додатково направила лист №5481 від 8 жовтня 2025 року, де навела розширене пояснення мотивів. Як і раніше, ключовим аргументом відповідача стала теза про «непідтверджений факт утримання повнолітньої дитини з інвалідністю II групи».

Заперечення позивача

11 листопада 2025 року позивач подав заперечення на поданий звіт. Він просив суд накласти на командира військової частини штраф у розмірі 60 560 грн, встановити додатковий строк для подання нового звіту та повністю відмовити у прийнятті наданого документа. Позивач наголосив, що військова частина фактично повторила ту саму позицію, яку суд уже визнав незаконною, і знову не врахувала правової оцінки, наданої у рішенні від 20 травня 2025 року.

Оцінка суду

Суд застосував норми Конституції України, КАС України та практику ЄСПЛ, зокрема принцип обов’язковості виконання судових рішень.

Суд встановив:

Військова частина не виконала рішення суду та не врахувала правову оцінку, наведену в рішенні від 20.05.2025.

Командир знову оформив резолюцію всупереч Порядку №531 — без належного обґрунтування.

Повторна відмова базувалася на тих самих аргументах, які вже визнані необґрунтованими.

Ніяких об’єктивних перешкод для виконання рішення не наведено.

Висновки суду

Львівський окружний адміністративний суд наклав на командира військової частини штраф у розмірі 60560 гривень:

30280 грн стягнено на користь позивача,

30280 грн — до державного бюджету.

Також військовій частині встановлено новий строк для подання до Львівського окружного адміністративного суду звіту про виконання в повному обсязі рішення Львівського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року у справі №380/1368/25 протягом п`ятнадцяти днів, з моменту отримання копії цієї ухвали.

