Суд оштрафовал командира воинской части на 60 тысяч гривен за повторный отказ в рапорте на увольнение
На Львовщине суд наложил на командира воинской части штраф в размере 60 тысяч гривен за неисполнение судебного решения.
Обстоятельства дела
В Львовском окружном административном суде рассматривалось дело №380/1368/25 по иску мужчины к воинской части. Истец оспаривал отказ в удовлетворении своего рапорта от 6.11.2024 об увольнении с военной службы по абз. 9 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с содержанием совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы.
Решение от 20 мая 2025 года
Суд частично удовлетворил иск, а именно:
- признал противоправным отказ воинской части в удовлетворении рапорта;
- обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истца с учетом правовой оценки суда и указал, что:
- основанием для увольнения является наличие инвалидности ребенка и родственная связь;
- требование подтверждения «факта содержания» является неправомерным;
- резолюция командира на предыдущем сопроводительном письме была ненадлежащим образом мотивирована и не соответствовала Порядку №531 (приказ Минобороны №531 от 06.08.2024).
Решение вступило в законную силу 7.07.2025.
Начало судебного контроля
После вступления решения в законную силу суд 26 августа 2025 года выдал исполнительный лист. Впоследствии, 9 октября 2025 года, истец обратился с заявлением об установлении судебного контроля, указывая на то, что решение не было выполнено надлежащим образом. Реагируя на это, 23 октября 2025 года суд обязал воинскую часть подать отчет о выполнении решения в течение пятнадцати дней.
Отчет воинской части
5 ноября 2025 года воинская часть подала свой отчет. В нем указывалось, что командир части 12 августа 2025 года повторно рассмотрел рапорт истца, однако повторно отказал в увольнении. Резолюция, наложенная на сопроводительном письме, содержала лишь краткое изложение оснований отказа. Кроме того, воинская часть дополнительно направила письмо №5481 от 8 октября 2025 года, где привела расширенное объяснение мотивов. Как и ранее, ключевым аргументом ответчика стала теза о «неподтвержденном факте содержания совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы».
Возражения истца
11 ноября 2025 года истец подал возражения на представленный отчет. Он просил суд наложить на командира воинской части штраф в размере 60 560 грн, установить дополнительный срок для подачи нового отчета и полностью отказать в принятии предоставленного документа. Истец подчеркнул, что воинская часть фактически повторила ту же позицию, которую суд уже признал незаконной, и снова не учла правовую оценку, данную в решении от 20 мая 2025 года.
Оценка суда
Суд применил нормы Конституции Украины, КАС Украины и практику ЕСПЧ, в частности принцип обязательности исполнения судебных решений.
Суд установил:
- Воинская часть не выполнила решение суда и не учла правовую оценку, изложенную в решении от 20.05.2025.
- Командир снова оформил резолюцию вопреки Порядку №531 — без надлежащего обоснования.
- Повторный отказ основывался на тех же аргументах, которые уже признаны необоснованными.
- Никаких объективных препятствий для исполнения решения не приведено.
Выводы суда
Львовский окружной административный суд наложил на командира воинской части штраф в размере 60560 гривен:
- 30280 грн взыскано в пользу истца,
- 30280 грн — в государственный бюджет.
Также воинской части установлен новый срок для подачи в Львовский окружной административный суд отчета о полном выполнении решения Львовского окружного административного суда от 20 мая 2025 года по делу №380/1368/25 в течение пятнадцати дней с момента получения копии данного определения.
