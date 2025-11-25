Суд оштрафовал командира воинской части на 60 тысяч гривен за повторный отказ в рапорте на увольнение

Штраф назначен после того, как командир во второй раз отказал военнослужащему вопреки четким указаниям суда повторно и обоснованно рассмотреть рапорт.

На Львовщине суд наложил на командира воинской части штраф в размере 60 тысяч гривен за неисполнение судебного решения.

Обстоятельства дела

В Львовском окружном административном суде рассматривалось дело №380/1368/25 по иску мужчины к воинской части. Истец оспаривал отказ в удовлетворении своего рапорта от 6.11.2024 об увольнении с военной службы по абз. 9 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с содержанием совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы.

Решение от 20 мая 2025 года

Суд частично удовлетворил иск, а именно:

признал противоправным отказ воинской части в удовлетворении рапорта;

обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истца с учетом правовой оценки суда и указал, что:

основанием для увольнения является наличие инвалидности ребенка и родственная связь;

требование подтверждения «факта содержания» является неправомерным;

резолюция командира на предыдущем сопроводительном письме была ненадлежащим образом мотивирована и не соответствовала Порядку №531 (приказ Минобороны №531 от 06.08.2024).

Решение вступило в законную силу 7.07.2025.

Начало судебного контроля

После вступления решения в законную силу суд 26 августа 2025 года выдал исполнительный лист. Впоследствии, 9 октября 2025 года, истец обратился с заявлением об установлении судебного контроля, указывая на то, что решение не было выполнено надлежащим образом. Реагируя на это, 23 октября 2025 года суд обязал воинскую часть подать отчет о выполнении решения в течение пятнадцати дней.

Отчет воинской части

5 ноября 2025 года воинская часть подала свой отчет. В нем указывалось, что командир части 12 августа 2025 года повторно рассмотрел рапорт истца, однако повторно отказал в увольнении. Резолюция, наложенная на сопроводительном письме, содержала лишь краткое изложение оснований отказа. Кроме того, воинская часть дополнительно направила письмо №5481 от 8 октября 2025 года, где привела расширенное объяснение мотивов. Как и ранее, ключевым аргументом ответчика стала теза о «неподтвержденном факте содержания совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы».

Возражения истца

11 ноября 2025 года истец подал возражения на представленный отчет. Он просил суд наложить на командира воинской части штраф в размере 60 560 грн, установить дополнительный срок для подачи нового отчета и полностью отказать в принятии предоставленного документа. Истец подчеркнул, что воинская часть фактически повторила ту же позицию, которую суд уже признал незаконной, и снова не учла правовую оценку, данную в решении от 20 мая 2025 года.

Оценка суда

Суд применил нормы Конституции Украины, КАС Украины и практику ЕСПЧ, в частности принцип обязательности исполнения судебных решений.

Суд установил:

Воинская часть не выполнила решение суда и не учла правовую оценку, изложенную в решении от 20.05.2025.

Командир снова оформил резолюцию вопреки Порядку №531 — без надлежащего обоснования.

Повторный отказ основывался на тех же аргументах, которые уже признаны необоснованными.

Никаких объективных препятствий для исполнения решения не приведено.

Выводы суда

Львовский окружной административный суд наложил на командира воинской части штраф в размере 60560 гривен:

30280 грн взыскано в пользу истца,

30280 грн — в государственный бюджет.

Также воинской части установлен новый срок для подачи в Львовский окружной административный суд отчета о полном выполнении решения Львовского окружного административного суда от 20 мая 2025 года по делу №380/1368/25 в течение пятнадцати дней с момента получения копии данного определения.

