Кабмін передав Укрінформ, іномовлення та телемарафон під управління Держкомтелерадіо
Державне інформагентство «Укрінформ», підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» та телемарафон «Єдині новини» більше не підпорядковуватимуться Міністерству культури. Вони передані до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Це передбачає постанова Кабміну №1509 — документ впроваджує суттєві зміни в організацію та керування ключовими державними інформаційними ресурсами.
Держкомтелерадіо отримує розширені функції
Постанова передає у сферу управління Держкомтелерадіо три ключові суб’єкти державної інформаційної інфраструктури:
- ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»;
- Національне інформаційне агентство «Укрінформ»;
- ДУ «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки».
Комітет стає центральним органом, відповідальним за:
- формування й реалізацію політики державного іномовлення та популяризації України у світі;
- стратегічні комунікації, включно з поширенням суспільно важливої інформації в Україні та за кордоном;
- управління державними інформаційними комплексами;
- участь у видачі посвідок на тимчасове проживання іноземним кореспондентам;
- участь у формуванні та реалізації політики у сфері медіа, інформаційній і видавничій сферах.
Роль Міністерства культури
Мінкульт визначений відповідальним за методичну та практичну підтримку суб’єктів у сфері медіа з питань інформаційної безпеки.
Набуття чинності
Більшість положень постанови діють з моменту опублікування. Частина норм набуде чинності з 1 січня 2026 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.