Кабмин передал Укринформ, иновещание и телемарафон под управление Госкомтелерадио

Госкомтелерадио будет участвовать в выдаче видов на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Украину как корреспонденты или представители иностранных медиа.

Государственное информагентство «Укринформ», предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и телемарафон «Единые новости» больше не будут подчиняться Министерству культуры. Они переданы в сферу управления Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Это предусматривает постановление Кабмина №1509 — документ внедряет существенные изменения в организацию и управление ключевыми государственными информационными ресурсами.

Госкомтелерадио получает расширенные функции

Постановление передает в сферу управления Госкомтелерадио три ключевых субъекта государственной информационной инфраструктуры:

ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины»;

Национальное информационное агентство «Укринформ»;

ГУ «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности».

Комитет становится центральным органом, ответственным за:

формирование и реализацию политики государственного иновещания и популяризации Украины в мире;

стратегические коммуникации, включая распространение общественно важной информации в Украине и за ее пределами;

управление государственными информационными комплексами;

участие в выдаче видов на временное проживание иностранным корреспондентам;

участие в формировании и реализации политики в сфере медиа, информационной и издательской сферах.

Роль Министерства культуры

Минкульт определен ответственным за методическую и практическую поддержку субъектов в сфере медиа по вопросам информационной безопасности.

Вступление в силу

Большинство положений постановления действуют с момента опубликования. Часть норм вступит в силу с 1 января 2026 года.

