Кабмин передал Укринформ, иновещание и телемарафон под управление Госкомтелерадио
Государственное информагентство «Укринформ», предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и телемарафон «Единые новости» больше не будут подчиняться Министерству культуры. Они переданы в сферу управления Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Это предусматривает постановление Кабмина №1509 — документ внедряет существенные изменения в организацию и управление ключевыми государственными информационными ресурсами.
Госкомтелерадио получает расширенные функции
Постановление передает в сферу управления Госкомтелерадио три ключевых субъекта государственной информационной инфраструктуры:
- ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины»;
- Национальное информационное агентство «Укринформ»;
- ГУ «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности».
Комитет становится центральным органом, ответственным за:
- формирование и реализацию политики государственного иновещания и популяризации Украины в мире;
- стратегические коммуникации, включая распространение общественно важной информации в Украине и за ее пределами;
- управление государственными информационными комплексами;
- участие в выдаче видов на временное проживание иностранным корреспондентам;
- участие в формировании и реализации политики в сфере медиа, информационной и издательской сферах.
Роль Министерства культуры
Минкульт определен ответственным за методическую и практическую поддержку субъектов в сфере медиа по вопросам информационной безопасности.
Вступление в силу
Большинство положений постановления действуют с момента опубликования. Часть норм вступит в силу с 1 января 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.