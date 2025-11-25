  1. В Украине

Кабмин передал Укринформ, иновещание и телемарафон под управление Госкомтелерадио

12:20, 25 ноября 2025
Госкомтелерадио будет участвовать в выдаче видов на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Украину как корреспонденты или представители иностранных медиа.
Государственное информагентство «Укринформ», предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и телемарафон «Единые новости» больше не будут подчиняться Министерству культуры. Они переданы в сферу управления Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Это предусматривает постановление Кабмина №1509 — документ внедряет существенные изменения в организацию и управление ключевыми государственными информационными ресурсами.

Госкомтелерадио получает расширенные функции

Постановление передает в сферу управления Госкомтелерадио три ключевых субъекта государственной информационной инфраструктуры:

  • ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины»;
  • Национальное информационное агентство «Укринформ»;
  • ГУ «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности».

Комитет становится центральным органом, ответственным за:

  • формирование и реализацию политики государственного иновещания и популяризации Украины в мире;
  • стратегические коммуникации, включая распространение общественно важной информации в Украине и за ее пределами;
  • управление государственными информационными комплексами;
  • участие в выдаче видов на временное проживание иностранным корреспондентам;
  • участие в формировании и реализации политики в сфере медиа, информационной и издательской сферах.

Роль Министерства культуры

Минкульт определен ответственным за методическую и практическую поддержку субъектов в сфере медиа по вопросам информационной безопасности.

Вступление в силу

Большинство положений постановления действуют с момента опубликования. Часть норм вступит в силу с 1 января 2026 года.

правительство Кабинет Министров Украины

