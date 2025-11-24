Офіс Військового омбудсмана готують до запуску: призначені перші 8 працівників

Триває формування Офісу Військового омбудсмана: призначили перших співробітників та завершують підготовку до запуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває активна робота над запуском Офісу Військового омбудсмана — нової інституції, покликаної захищати права військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі ВО.

За інформацією омбудсмана, вже призначено керівника апарату, який формує команду та проводить добір працівників. Паралельно стартував цикл спеціальних перевірок для кандидатів на керівні посади.

Для офіційного старту роботи потрібно укомплектувати щонайменше 30% персоналу — це близько 50 фахівців. Станом на 24 листопада вже призначено вісім працівників.

Що вдалося зробити за місяць після створення Офісу

За цей час команда омбудсмана виконала значний обсяг організаційної роботи:

зареєстровано юридичну особу;

підготовано зміни до Указу Президента №126, щоб частину посад могли обіймати військовослужбовці;

розроблено проєкти змін до урядових розпоряджень і постанов, які врегульовують діяльність Офісу ВО;

затверджено бланк, печатку, електронні підписи;

визначено структуру, штатний розпис та класифікацію посад;

відкрито рахунки в казначействі та проведено всі податкові процедури;

ухвалено внутрішні положення, накази та політики;

укладено договір оренди приміщення у Києві та отримано першу комп’ютерну техніку;

проведено значний обсяг технічної та бюрократичної роботи, необхідної для функціонування інституції.

Поки Офіс офіційно не набрав повноважень, розгляд скарг військовослужбовців здійснюється спільно з Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ. Закон «Про Військового омбудсмана» не дозволяє Офісу розглядати звернення до моменту повного запуску.

Також триває опрацювання правок народних депутатів до законопроєкту про адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. До документа подано 1289 правок.

Команда Омбудсмана продовжує роботу над адаптаційними курсами для новобранців, розробкою концепції кризової комунікації, військової медіації, проводить консультації та виїзди до військових підрозділів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.