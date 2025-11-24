  1. В Украине

Офис Военного омбудсмена готовят к запуску: назначены первые 8 сотрудников

16:44, 24 ноября 2025
Тривает формирование Офиса Военного омбудсмена: назначены первые сотрудники и завершается подготовка к запуску.
Офис Военного омбудсмена готовят к запуску: назначены первые 8 сотрудников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается активная работа над запуском Офиса Военного омбудсмена — новой институции, призванной защищать права военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе ВО.

По информации омбудсмена, уже назначен руководитель аппарата, который формирует команду и проводит отбор работников. Параллельно стартовал цикл спецпроверок для кандидатов на руководящие должности.

Для официального начала работы необходимо укомплектовать не менее 30% персонала — это около 50 специалистов. По состоянию на 24 ноября уже назначены восемь сотрудников.

Что удалось сделать за месяц после создания Офиса

За это время команда омбудсмена выполнила значительный объем организационной работы:

  • зарегистрировано юридическое лицо;
  • подготовлены изменения к Указу Президента №126, чтобы часть должностей могли занимать военнослужащие;
  • разработаны проекты изменений к ряду правительственных распоряжений и постановлений, регулирующих деятельность Офиса ВО;
  • утверждены бланк, печать, электронные подписи;
  • определены структура, штатное расписание и классификация должностей;
  • открыты счета в казначействе и проведены все налоговые процедуры;
  • утверждены внутренние положения, приказы и политики;
  • заключен договор аренды помещения в Киеве и получена первая компьютерная техника;
  • выполнен значительный объем технической и бюрократической работы, необходимой для функционирования институции.

Пока Офис официально не получил полномочий, рассмотрение жалоб военнослужащих осуществляется совместно с Главным управлением защиты прав военнослужащих МОУ. Закон «О Военном омбудсмене» не позволяет Офису рассматривать обращения до полного запуска.

Также продолжается обработка поправок народных депутатов к законопроекту об административной ответственности за невыполнение законных требований Военного омбудсмена. К документу подано 1289 поправок.

Команда Омбудсмена продолжает работу над адаптационными курсами для новобранцев, разработкой концепции кризисной коммуникации, военной медиации, проводит консультации и выезды в военные подразделения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]