Офис Военного омбудсмена готовят к запуску: назначены первые 8 сотрудников

Тривает формирование Офиса Военного омбудсмена: назначены первые сотрудники и завершается подготовка к запуску.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается активная работа над запуском Офиса Военного омбудсмена — новой институции, призванной защищать права военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе ВО.

По информации омбудсмена, уже назначен руководитель аппарата, который формирует команду и проводит отбор работников. Параллельно стартовал цикл спецпроверок для кандидатов на руководящие должности.

Для официального начала работы необходимо укомплектовать не менее 30% персонала — это около 50 специалистов. По состоянию на 24 ноября уже назначены восемь сотрудников.

Что удалось сделать за месяц после создания Офиса

За это время команда омбудсмена выполнила значительный объем организационной работы:

зарегистрировано юридическое лицо;

подготовлены изменения к Указу Президента №126, чтобы часть должностей могли занимать военнослужащие;

разработаны проекты изменений к ряду правительственных распоряжений и постановлений, регулирующих деятельность Офиса ВО;

утверждены бланк, печать, электронные подписи;

определены структура, штатное расписание и классификация должностей;

открыты счета в казначействе и проведены все налоговые процедуры;

утверждены внутренние положения, приказы и политики;

заключен договор аренды помещения в Киеве и получена первая компьютерная техника;

выполнен значительный объем технической и бюрократической работы, необходимой для функционирования институции.

Пока Офис официально не получил полномочий, рассмотрение жалоб военнослужащих осуществляется совместно с Главным управлением защиты прав военнослужащих МОУ. Закон «О Военном омбудсмене» не позволяет Офису рассматривать обращения до полного запуска.

Также продолжается обработка поправок народных депутатов к законопроекту об административной ответственности за невыполнение законных требований Военного омбудсмена. К документу подано 1289 поправок.

Команда Омбудсмена продолжает работу над адаптационными курсами для новобранцев, разработкой концепции кризисной коммуникации, военной медиации, проводит консультации и выезды в военные подразделения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.