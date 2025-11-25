П’яний правоохоронець відкрив стрілянину на Запоріжжі: поранено трьох військових

Правоохоронець двічі відкривав вогонь по військових, використовуючи автомат і табельну зброю.

У Запорізькій області повідомлено про підозру правоохоронцю, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину. Вогнепальні поранення отримали троє військовослужбовців. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Інцидент стався 23 листопада в селищі поблизу Запоріжжя. Правоохоронець, перебуваючи поза службою та у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових.

Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю.

Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження. У результаті троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство, вчиненому відносно більше ніж двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

