Пьяный правоохранитель открыл стрельбу под Запорожьем: ранены трое военнослужащих

Правоохранитель дважды открывал огонь по военнослужащим, используя автомат и табельное оружие.

У Запорожской области сообщено о подозрении правоохранителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Инцидент произошел 23 ноября в поселке неподалеку от Запорожья. Правоохранитель, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой военнослужащих. Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов в сторону военных.

После того как военнослужащие его разоружили, правоохранитель вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу.

Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение. В результате трое военнослужащих получили огнестрельные ранения.

Правоохранителю сообщено о подозрении в оконченном покушении на убийство, совершенном в отношении более чем двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

