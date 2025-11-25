Верховний Суд: спортивні призові та президентська стипендія не впливають на суму аліментів

ВС дійшов висновку, що такі виплати не мають трудового характеру і тому не можуть враховуватися при визначенні аліментів.

Верховний Суд підкреслив, що стипендія Президента України та грошова винагорода за участь у спортивних змаганнях не підлягають врахуванню при визначенні розміру аліментів.

Обставини справи №523/14213/23:

Боржник оскаржив до суду дії виконавця щодо нарахування аліментів за виконавчим листом суду із отриманих ним стипендії Президента України та грошової винагороди за участь у спортивних змаганнях.

На його переконання, грошова винагорода за участь у спортивних змаганнях має такий самий характер та спрямованість, що і стипендія Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а тому не є доходом, який може враховуватися для стягнення аліментів.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду погодився з доводами боржника, зазначивши, що критерій розподілу видів доходів, які підлягають обтяженню аліментами, ґрунтується на «трудовій концепції». Цей критерій передбачає «обтяження» аліментами саме доходів, які прямо або ж опосередковано походять від трудової діяльності особи.

Подібно до стипендії Президента України, грошова винагорода виплачується саме за високі спортивні результати з метою відзначення особи та не має ознак трудового чи квазі-трудового доходу.

Верховний Суд виснував, що оскільки стипендія Президента України та грошова винагорода за участь у спортивних змаганнях за своїм змістом є відзнаками за спортивні досягнення особи, не мають характер сталого та стабільного доходу, а також не пов'язані із трудовою діяльністю платника аліментів, такі виплати не є доходами, які підлягають врахуванню при визначенні розміру аліментів, які стягуються у частці від заробітку (доходу).

