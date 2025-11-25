Верховный Суд: спортивные призовые и президентская стипендия не влияют на сумму алиментов

ВС пришел к выводу, что такие выплаты не имеют трудового характера и поэтому не могут учитываться при определении размера алиментов.

Верховный Суд подчеркнул, что стипендия Президента Украины и денежное вознаграждение за участие в спортивных соревнованиях не подлежат учету при определении размера алиментов.

Обстоятельства дела №523/14213/23:

Должник обжаловал в суд действия исполнителя относительно начисления алиментов по исполнительному листу суда из полученных им стипендии Президента Украины и денежного вознаграждения за участие в спортивных соревнованиях.

По его убеждению, денежное вознаграждение за участие в спортивных соревнованиях имеет такой же характер и направленность, что и стипендия Президента Украины для выдающихся спортсменов из паралимпийских и дефлимпийских видов спорта, а потому не является доходом, который может учитываться для взыскания алиментов.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда согласился с доводами должника, указав, что критерий распределения видов доходов, которые подлежат обременению алиментами, основывается на «трудовой концепции». Этот критерий предусматривает «обременение» алиментами именно доходов, которые прямо либо опосредованно происходят от трудовой деятельности лица.

Подобно стипендии Президента Украины, денежное вознаграждение выплачивается именно за высокие спортивные результаты с целью отмечания лица и не имеет признаков трудового или квази-трудового дохода.

Верховный Суд сделал вывод, что поскольку стипендия Президента Украины и денежное вознаграждение за участие в спортивных соревнованиях по своему содержанию являются отличиями за спортивные достижения лица, не имеют характера постоянного и стабильного дохода, а также не связаны с трудовой деятельностью плательщика алиментов, такие выплаты не являются доходами, которые подлежат учету при определении размера алиментов, взыскиваемых в доле от заработка (дохода).

