Поблизу Оксфорда пролунав потужний вибух: відео вогняного «грибу»

Блискавка потрапила в один із резервуарів для біогазу і той вибухнув.

У понеділок, 2 жовтня, в англійському місті Оксфордшир, що неподалік від Оксфорда, прогримів потужний вибух, передає ВВС.

Як стверджує джерело, блискавка влучила в завод з переробки сміття, що викликало вибух біогазу.

За попередніми даними, інцидент стався на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, співробітники заводу разом із екстреними службами працюють на місці події.

Крім того, після вибуху відключилося електропостачання у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.