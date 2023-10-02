Мера Сум Лисенка та директора департаменту інфраструктури викрили на хабарі в 1,4 мільйона гривень

За даними правоохоронців, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову м. Суми Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста. Про це повідомляє СБУ.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

«Задокументовано, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» у момент отримання одного із траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід.

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