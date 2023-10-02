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Причини обвалу Дегтярівського мосту з’ясує комісія за участі виробника та підрядника, — Кличко

21:15, 2 жовтня 2023
До кінця тижня комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясує, чому при монтажі одна з балок впала та збила кілька вже встановлених балок.
Причини обвалу Дегтярівського мосту з’ясує комісія за участі виробника та підрядника, — Кличко
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Причину падіння балок прогонової частини під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу має встановити комісія за участі представників підрядника та виробника до кінця тижня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сподіваємося, що до кінця тижня комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясує, чому при монтажі одна з балок на об’єкті реконструкції - Дегтярівському шляхопроводі - впала та збила кілька вже встановлених балок. Роботи, що здійснюються на цьому об’єкті, належать до робіт з підвищеною небезпекою. Тому за їх організацію і виконання відповідальність несе виключно підрядна організація. Усунення всіх наслідків буде здійснюватись коштом підрядника. Зазначу, що збитків міському бюджету не завдано. Але може дещо зміститися термін виконання робіт. Вартість же самої реконструкції шляхопроводу не збільшиться», - зазначив Кличко.

Мер повідомив, що переможцем відкритих торгів через систему Prozorro стала компанія RDS. Вона запропонувала найменшу вартість та відповідну кваліфікацію.

Група компаній RDS входить у ТОП-5 дорожньо-будівельних компаній в Україні. Із 2005 року має досвід виконання робіт із будівництва доріг, мостів, аеродромів. Колектив налічує 2 800 осіб та близько 800 одиниць техніки. І подібні роботи компанія виконувала неодноразово.

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