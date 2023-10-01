Обвал Дегтярівського мосту в Києві: у КМДА повідомили, на кого ляжуть всі витрати

У КМДА зазначили, що підрядник усуне наслідки надзвичайної ситуації.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що обвал Дегтярівського шляхопроводу не вплине на вартість реконструкції. Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Зазначається, що усі наслідки обвалу ліквідує виконавець робіт власним коштом.

«Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися за рахунок групи компаній RDS. Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться», – цитує КМДА підрядну організацію «Ростдорстрой».

Також повідомляється, що роботи виконувалися згідно з графіком, «однак через необхідність усунення недоліків, термін введення в експлуатацію розв’язки збільшаться».

«Наголошуємо, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник, який усуне наслідки надзвичайної ситуації власним коштом», - додали у КМДА.

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