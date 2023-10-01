Після прориву зернової блокади: з українських портів вийшли ще три судна з зерном

З порту Південний вийшли судна із сільгоспродукцією до Труреччини й Болгарії, з Чорноморська - до Іспанії.

Фото: Мінрегіон

Із українських портів Чорноморськ та Південний вийшли ще три балкери, завантажені агропродукцією та залізною рудою. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Водночас п'ять нових суден прямують до портів на завантаження.

За даними відомства, балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис тон української агропродукції та залізної руди.

Нагадаємо, що перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів.

Як відомо, Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них.

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