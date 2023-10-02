Українцям нагадали, як відновити втрачене або пошкоджене пенсійне посвідчення у воєнний час

Багато пенсіонерів у воєнний час зіткнулися з проблемою втрати або пошкодження пенсійного посвідчення.Що робити в такій ситуації, розповіли у Міністерстві соцполітики.
Щоб отримати нові документи, потрібно подати заяву на виготовлення посвідчення.
Зробити це можна:
- У територіальному сервіс-центрі Пенсійного фонду.
- Через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ.
- У мобільному додатку "Пенсійний фонд".
Під час звернення до сервісного центру необхідно мати з собою паспорт і заповнити відповідну заяву, додавши до неї фотографію.
На сайті ПФУ подати заяву можна в розділі "Про пенсійне забезпечення".
Якщо зручніше зробити це через мобільний застосунок, необхідно обрати вкладку "У ПФУ", потім зайти в розділ "Комунікації в ПФУ" і далі перейти до "Заяви на виготовлення пенсійного посвідчення".
Під час подачи заяви на виготовлення нового посвідчення через електронні сервіси ПФУ потрібно надати копії таких документів:
- паспорт,
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера,
- підпис,
- фотографії.
Отримати пенсійне посвідчення можна в обраному територіальному сервіс-центрі Пенсійного фонду (це потрібно попередньо зазначити в заяві).
Пенсійне посвідчення, що відображається в мобільному застосунку "Дія", має таку саму юридичну силу, як і звичайне.
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