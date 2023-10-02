Українцям нагадали, як відновити втрачене або пошкоджене пенсійне посвідчення у воєнний час

Щоб отримати нове пенсійне посвідчення, достатньо подати заяву на виготовлення нового документа.

Багато пенсіонерів у воєнний час зіткнулися з проблемою втрати або пошкодження пенсійного посвідчення.Що робити в такій ситуації, розповіли у Міністерстві соцполітики.

Щоб отримати нові документи, потрібно подати заяву на виготовлення посвідчення.

Зробити це можна:

У територіальному сервіс-центрі Пенсійного фонду.

Через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ.

У мобільному додатку "Пенсійний фонд".

Під час звернення до сервісного центру необхідно мати з собою паспорт і заповнити відповідну заяву, додавши до неї фотографію.

На сайті ПФУ подати заяву можна в розділі "Про пенсійне забезпечення".

Якщо зручніше зробити це через мобільний застосунок, необхідно обрати вкладку "У ПФУ", потім зайти в розділ "Комунікації в ПФУ" і далі перейти до "Заяви на виготовлення пенсійного посвідчення".

Під час подачи заяви на виготовлення нового посвідчення через електронні сервіси ПФУ потрібно надати копії таких документів:

паспорт,

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера,

підпис,

фотографії.

Отримати пенсійне посвідчення можна в обраному територіальному сервіс-центрі Пенсійного фонду (це потрібно попередньо зазначити в заяві).

Пенсійне посвідчення, що відображається в мобільному застосунку "Дія", має таку саму юридичну силу, як і звичайне.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.