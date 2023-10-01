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Як поставити на облік в ДПС договір управління майном: роз’яснення

16:40, 1 жовтня 2023
На обліку в контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном, за якими ведеться окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління.
Як поставити на облік в ДПС договір управління майном: роз’яснення
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Податкова служба у Черкаській області розповідає, які документи потрібно подати управителю майна до контролюючого органу для взяття на облік договору управління майном. 

Так, відповідно до ст. 1033 ЦКУ управителем майна може бути суб’єкт підприємницької діяльності.

Пунктом 64.6 ПКУ встановлено, що на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ПКУ), на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ.

Особливості оподаткування договорів управління майном визначені стосовно податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Отже, на обліку в контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном, за якими ведеться окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління.

Пунктом 3.6 розд. ІІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №1588), визначено, що на обліку в контролюючих органах перебувають, зокрема, договори управління майном, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ПКУ, а саме - договорів управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону).

Взяття на облік договору управління майном здійснюється за основним місцем обліку управителя майна шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна – суб’єкта підприємницької діяльності.

Управитель майна – особа (в розумінні пп. 14.1.139 ПКУ для цілей оподаткування розд. V ПКУ, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ПКУ), яка веде окремий податковий облік ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (п. 1.7 розд. І Порядку №1588).

Підставою для взяття на облік договору є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених п. 4.7 розд. IV Порядку №1588.

Згідно з п. 4.7 розд. IV Порядку №1588 для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

  • заяву за формою №1-ОПП;
  • копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).

Документи, подані для взяття на облік договору управління майном повертаються контролюючим органом управителю майна, якщо до заяви за формою №1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ (абзац третій п. 4.11 розд. IV Порядку №1588).

Відповідно до п. 2.4 розд. ІІ Порядку №1588, при взятті на облік договорів управління майном, управителям майна присвоюється реєстраційний (обліковий) номер платника податків (далі – податковий номер).

Податковий номер зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством (п. 2.5 розд. ІІ Порядку №1588).

Податковий номер не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого договору (п. 2.6 розд. ІІ Порядку №1588).

Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується (п. 2.8 розд. ІІ Порядку №1588).

У разі взяття на облік договору управління майном контролюючий орган за основним місцем обліку/державної податкової інспекції, яка є структурним підрозділом контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за формою №34-ОПП.

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