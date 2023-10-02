Що робити, якщо в окупації зникла дитина: поради Мінреінтеграції

Про факт зникнення дитини потрібно одразу повідомляти до Нацполіції.

У Мінреінтеграції нагадали, що треба робити, якщо в окупації зникла дитина.

"Про факт зникнення дитини необхідно відразу повідомити Національну поліцію будь-яким доступним для заявника способом, роз’яснюють у Міністерстві внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.



Під час звернення заявник має надати всю наявну інформацію, що може допомогти в пошуку, а саме:

дані про дитину: повне ім’я дитини, її дату народження (вік), обставини та місце зникнення, коло спілкування (у тому числі у соціальних мережах);

зовнішні ознаки: зріст, тілобудова (вага), колір волосся, очей, одяг;

за можливості надати фотографію дитини й іншу ідентифікаційну інформацію.

"Після надання всієї необхідної інформації заявник повинен зберігати постійний зв’язок із поліцією, дотримуватись інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських", - додали в Мінреінтеграції.



Водночас у МВС радять не публікувати багато інформації онлайн.

"Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією", - кажуть у відомстві.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.