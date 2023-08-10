Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до/з портів

У ВМС підкреслили, що до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах

Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

У ВМС наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку рф. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Ці маршрути раніше були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

"Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", – зазначили Військово-морські сили.

Міжнародна морська організація закликала рф дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

"Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022 року.", – зазначили військові.

Нагадаємо, що рф вийшла з «зернової угоди».

Після цього країна-агресор почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України.

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання у портах рф на Чорному морі.

США попереджають, що рф може атакувати торгові судна у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну.

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