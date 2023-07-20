США попереджають, що рф може атакувати торгові судна у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну

росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

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Прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що війська рф можуть бити по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну, передає Reuters.

Він зазначив, що російські військові встановили низку додаткових морських мін на шляхах до портів України.

За словами Адама Ходжа, такі дії рф — це «скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну»

Він також нагадав, що 18 та 19 липня російські війська обстріляли зернові порти в Одесі, що призвело до руйнування с/г інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, що російські терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

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