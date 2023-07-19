Ворог вдарив по портовій інфраструктурі та складам Одещини: вибуховою хвилею пошкоджено будинки

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, склади з тютюном та фейєрверками - там постраждав цивільний співробітник.

Фото: Суспільне Одеса

Як ми писали, Одещина вночі пережила надпотужну комбіновану атаку. Основні цілі - портова та критична інфраструктура. Про це повідомив глава Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Вночі терористи вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані.

«Онікси» і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м

В небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136". Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів», — розповів Кіпер.

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