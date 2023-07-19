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Перелік послуг, які пов’язані із задоволенням особливо важливих потреб громадян, доповнено послугами онлайн-медіа

09:40, 19 липня 2023
Кабмін прирівняв послуги онлайн-медіа до рівня послуг у сфері ринку електричної енергії і природного газу.
Перелік послуг, які пов’язані із задоволенням особливо важливих потреб громадян, доповнено послугами онлайн-медіа
Фото: КМУ
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Як відомо, суб’єкти господарювання, які надають послуги, що становлять загальний економічний інтерес, мають право на державну підтримку. 

Відповідно до законодавства послуги, що становлять загальний економічний інтерес – це послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки. У затвердженому переліку такими послугами є послуги у сфері функціонування ринку електричної енергії, у сфері функціонування ринку природного газу і у сфері надання житлово-комунальних послуг.

11 липня 2023 року Кабмін постановою 704 доповнив Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес послугами у сфері аудіовізуальних медіа, які є сервісами загального економічного інтересу, а саме:

  • послугами із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства;
  • послугами із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації аудіовізуальних медіа іномовлення, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства і об’єктивного інформування іноземної аудиторії про події в Україні та світі.

Також КМУ визначив, що до категорії отримувачів державної допомоги належать суб’єкти господарювання, які надають послуги, що становлять  загальний економічний інтерес, а саме:

  • суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа;
  • суб’єкти у сфері онлайн-медіа;
  • суб’єкти господарювання, що створюють масову інформацію з метою її поширення.

У постанові визначено, що суб’єкт господарювання, який надає послуги, що становлять  загальний економічний інтерес, може отримувати щорічну надмірну компенсацію в розмірі, що не перевищує 10 відсотків щорічних бюджетних витрат на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, яка спрямовується ним тільки на надання таких послуг.

Сума надмірної компенсації, яка перевищує зазначений розмір витрат, повинна бути повернута до відповідного бюджету.

Суб’єкту господарювання, який надає послуги, що становлять  загальний економічний інтерес, може надаватися надмірна компенсація в розмірі, що перевищує 10 відсотків щорічних бюджетних витрат на виконання обов’язку з надання зазначених послуг, за умови, що вона буде спеціально надана надавачем державної допомоги на покриття одноразових значних витрат, необхідних на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес.

Автор: Наталя Мамченко

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