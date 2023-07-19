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  1. В Україні

«Калібри», «Онікси», Х-22 і дрони: у Повітряних силах розповіли деталі комбінованої атаки рф на Україну

09:28, 19 липня 2023
Силами ППО було знищено 37 повітряних цілей.
«Калібри», «Онікси», Х-22 і дрони: у Повітряних силах розповіли деталі комбінованої атаки рф на Україну
Фото: Повітряні Сили
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У ніч на 19 липня рф атакувала Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні дрони. Основним напрямом удару була Одеська область, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Протягом кількох хвиль атак росія застосувала:

  • 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», ймовірно, з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-22 із літаків дальньої авіації Ту-22М3 із акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет «Онікс» із берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 із акваторії Чорного моря;
  • 32 ударні дрони з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Ростовська область).

В результаті було знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 «шахеди».

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