«Калибры», «Ониксы», Х-22 и дроны: в Воздушных силах рассказали детали комбинированной атаки рф на Украину

Силами ПВО было уничтожено 37 воздушных целей.

Фото: Воздушные Силы

В ночь на 19 июля рф атаковала Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные дроны. Основным направлением удара была Одесская область.

В течение нескольких волн атак россия применила:

16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», предположительно с малого ракетного корабля «Ингушетия» и фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных дрона с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (Ростовская область).

В результате было уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет «Калибр», управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 «шахеда».

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