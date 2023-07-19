Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Перечень услуг, связанных с удовлетворением особо важных потребностей граждан, дополнен услугами онлайн-медиа

Кабмин приравнял услуги онлайн-медиа к уровню услуг в сфере рынка электрической энергии и природного газа.

Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

Приказом начальника Генштаба, а не Главнокомандующего: Зеленский изменил порядок перемещения и направления определенных категорий военных

Владимир Зеленский подписал изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Кабмин предлагает возложить на работников юридических лиц обязанность информировать о коррупции у работодателей

Также правительство предлагает исключить лиц, занимающих особо ответственное положение, как отдельную категорию из положений закона о предотвращении коррупции.

Украина получила 1,25 миллиарда долларов на устойчивое государственное управление

Кабмин одобрил привлечение гранта в 1,25 млрд долларов для поддержки устойчивого государственного управления.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Перечень услуг, связанных с удовлетворением особо важных потребностей граждан, дополнен услугами онлайн-медиа

09:40, 19 июля 2023
Кабмин приравнял услуги онлайн-медиа к уровню услуг в сфере рынка электрической энергии и природного газа.
Перечень услуг, связанных с удовлетворением особо важных потребностей граждан, дополнен услугами онлайн-медиа
Фото: КМУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как известно, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги, представляющие общий экономический интерес, имеют право на государственную поддержку.

В соответствии с законодательством услуги, представляющие общий экономический интерес, – это услуги, связанные с удовлетворением особо важных общих потребностей граждан, которые не могут предоставляться на коммерческой основе без государственной поддержки. В утвержденном перечне такими услугами являются услуги в сфере функционирования рынка электрической энергии, в сфере функционирования рынка природного газа и в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

11 июля 2023 года Кабмин постановлением 704 дополнил Перечень услуг, представляющих общий экономический интерес услугами в сфере аудиовизуальных медиа, которые являются сервисами общего экономического интереса, а именно:

  • услуги по созданию и/или отбору, организации и распространению массовой информации, направленные на удовлетворение демократических, информационных, социальных и культурных потребностей украинского общества;
  • услугами по созданию и/или отбору, организации и распространению массовой информации аудиовизуальных медиа-иновещаний, направленных на удовлетворение демократических, информационных, социальных и культурных потребностей украинского общества и объективного информирования иностранной аудитории о событиях в Украине и мире.

Также КМУ определил, что в категорию получателей государственной помощи относятся субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги, представляющие общий экономический интерес, а именно:

  • субъекты в сфере аудиовизуальных медиа;
  • субъекты в сфере онлайн-медиа;
  • предприятия, создающие массовую информацию с целью ее распространения.

В постановлении определено, что предприятие, предоставляющее услуги, представляющие общий экономический интерес, может получать ежегодную чрезмерную компенсацию в размере, не превышающем 10 процентов ежегодных бюджетных расходов на предоставление услуг, составляющих общий экономический интерес, направляемую им только на предоставление таких услуг.

Сумма чрезмерной компенсации, превышающая указанный размер расходов, должна быть возвращена в соответствующий бюджет.

Субъекту хозяйствования, предоставляющему услуги, представляющие общий экономический интерес, может предоставляться чрезмерная компенсация в размере, превышающем 10 процентов ежегодных бюджетных расходов на исполнение обязанности по предоставлению указанных услуг, при условии, что она будет специально предоставлена оказателем государственной помощи на покрытие единовременных значительных затрат, необходимых на оказание услуг, представляющих общий экономический интерес.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України