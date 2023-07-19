Перечень услуг, связанных с удовлетворением особо важных потребностей граждан, дополнен услугами онлайн-медиа

Кабмин приравнял услуги онлайн-медиа к уровню услуг в сфере рынка электрической энергии и природного газа.

Фото: КМУ

Как известно, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги, представляющие общий экономический интерес, имеют право на государственную поддержку.

В соответствии с законодательством услуги, представляющие общий экономический интерес, – это услуги, связанные с удовлетворением особо важных общих потребностей граждан, которые не могут предоставляться на коммерческой основе без государственной поддержки. В утвержденном перечне такими услугами являются услуги в сфере функционирования рынка электрической энергии, в сфере функционирования рынка природного газа и в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

11 июля 2023 года Кабмин постановлением 704 дополнил Перечень услуг, представляющих общий экономический интерес услугами в сфере аудиовизуальных медиа, которые являются сервисами общего экономического интереса, а именно:

услуги по созданию и/или отбору, организации и распространению массовой информации, направленные на удовлетворение демократических, информационных, социальных и культурных потребностей украинского общества;

услугами по созданию и/или отбору, организации и распространению массовой информации аудиовизуальных медиа-иновещаний, направленных на удовлетворение демократических, информационных, социальных и культурных потребностей украинского общества и объективного информирования иностранной аудитории о событиях в Украине и мире.

Также КМУ определил, что в категорию получателей государственной помощи относятся субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги, представляющие общий экономический интерес, а именно:

субъекты в сфере аудиовизуальных медиа;

субъекты в сфере онлайн-медиа;

предприятия, создающие массовую информацию с целью ее распространения.

В постановлении определено, что предприятие, предоставляющее услуги, представляющие общий экономический интерес, может получать ежегодную чрезмерную компенсацию в размере, не превышающем 10 процентов ежегодных бюджетных расходов на предоставление услуг, составляющих общий экономический интерес, направляемую им только на предоставление таких услуг.

Сумма чрезмерной компенсации, превышающая указанный размер расходов, должна быть возвращена в соответствующий бюджет.

Субъекту хозяйствования, предоставляющему услуги, представляющие общий экономический интерес, может предоставляться чрезмерная компенсация в размере, превышающем 10 процентов ежегодных бюджетных расходов на исполнение обязанности по предоставлению указанных услуг, при условии, что она будет специально предоставлена оказателем государственной помощи на покрытие единовременных значительных затрат, необходимых на оказание услуг, представляющих общий экономический интерес.

Автор: Наталья Мамченко

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