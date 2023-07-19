Одеса пережила потужну атаку ракетами і дронами, відео

У місцевих пабліках повідомляють про серію потужних вибухів, через які пошкоджено будинки.

Вночі ворог сильно обстріляв Одесу ракетами і дронами. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Потужні вибухи лунали цілу ніч у різних районах. Попередньо відомо про пошкоджені будинки, у людей посипалися вікна від вибухових хвиль. Про це свідчать відео, якими одесити діляться у соцмережах. Працювала ППО, але люди кажуть, шо напевно є і влучання.

Очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у ефірі телемарафону повідомив, що за попередніми даними рф била по Одесі "Калібрами" і можливо "Оніксами", а також "Шахедами". Це була надпотужна атака з початку війни на Одесу.

"Попередньо, були застосовані крилаті ракети - швидше за все, "Калібри". Можливо, ще "Онікси". Чекаємо від військових більш точної інформації. Не обійшлось без "шахедів". Є влучання уламків збитих ракет і дронів на певні локації, постраждалі автомобілі, було вибито деякі шибки у багатоповерхівках", - наголосив він.

Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти обстріляли Одеську область.

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