У КАС ВС обрали Наталію Шевцову суддею до Великої Палати Верховного Суду

Вона розпочне виконувати свої повноваження як суддя ВП ВС із 19 липня 2023 року.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

У Касаційному адміністративному суді під час зборів суддів Наталію Шевцову обрали до складу Великої Палати ВС строком на три роки.

Як повідомили у Верховному Суді, вона розпочне виконувати свої повноваження як суддя ВП ВС із 19 липня 2023 року.

Зазначимо, що 13 липня суддя Верховного Суду у КАС Тетяна Чумаченко, яка входила до складу Великої Палати ВС, пішла у відставку.

Також на зборах було внесено зміни до персонального складу судових палат КАС ВС, постійних колегій суддів і резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

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