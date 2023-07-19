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  1. В Україні

Кабмін визначив технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією

16:50, 19 липня 2023
Уряд ухвалив необхідні зміни для старту великої приватизація через Прозорро.Продажі.
Кабмін визначив технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією
Джерело фото: hubs.ua
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Уряд ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі. Зокрема було затверджено постанову, якою встановлюється порядок авторизації та організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Серед іншого, як розповіли у Мінекономіки, були запроваджені положення, спрямовані на убезпечення електронних аукціонів від їх зриву недобросовісними учасниками.

«Незважаючи на війну, Уряд продовжує політику зменшення впливу держави на економіку. Найближчим часом ми плануємо запустити процес великої приватизації, який має суттєво збільшити надходження до державного бюджету», - пояснив заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Він зазначив, що це також матиме позитивний вплив на відновлення та економічне зростання через ефективне управління майном, покращення бізнес-клімату та залучення інвестицій.

За його словами, затверджені Урядом зміни визначають технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

Як пояснили у Мінекономіки, загалом на сьогодні в системі Прозорро.Продажі таких маркетплейсів акредитовано понад 40, однак працювати з великою приватизацією зможуть лише ті з них, які будуть відповідати цим відповідним вимогам.

Також зміни, які прийняв Уряд, мають вдосконалити проведення онлайн-торгів з малої приватизації, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажів держмайна.

Зокрема, учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

У випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників – майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

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