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Як вперше зареєструвати вживаний автомобіль, якщо привезли його з-за кордону: роз’яснення

23:59, 18 липня 2023
Без реєстрації авто у Сервісних центрах МВС повноцінно володіти ним не вийде.
Як вперше зареєструвати вживаний автомобіль, якщо привезли його з-за кордону: роз’яснення
Джерело фото: hsc.gov.ua
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Що потрібно знати громадянам, які хочуть купити вживане авто з-за кордону, але не знають, як такий транспортний засіб зареєструвати в України.

Так, перш за все, потрібно зрозуміти, що без реєстрації авто у Сервісних центрах МВС повноцінно володіти ним не вийде. Тому необхідно звернутись до будь-якого зручного та найближчого Сервісного центру МВС.

Що необхідно із собою мати розповіли у Головному сервісному центрі МВС:

- паспорт;

- ідентифікаційний номер;

- документ на транспортний засіб;

- документ про правомірність придбання транспортного засобу; 

- митні документи; 

- сертифікат відповідності 

- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.

При першій реєстрації вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, потрібно обов'язково звертатись на експертне дослідження.

Самостійно порахувати вартість послуги можна за посиланням.

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