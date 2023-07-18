Як вперше зареєструвати вживаний автомобіль, якщо привезли його з-за кордону: роз’яснення

Що потрібно знати громадянам, які хочуть купити вживане авто з-за кордону, але не знають, як такий транспортний засіб зареєструвати в України.
Так, перш за все, потрібно зрозуміти, що без реєстрації авто у Сервісних центрах МВС повноцінно володіти ним не вийде. Тому необхідно звернутись до будь-якого зручного та найближчого Сервісного центру МВС.
Що необхідно із собою мати розповіли у Головному сервісному центрі МВС:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- документ на транспортний засіб;
- документ про правомірність придбання транспортного засобу;
- митні документи;
- сертифікат відповідності
- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
При першій реєстрації вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, потрібно обов'язково звертатись на експертне дослідження.
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