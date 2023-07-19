Внесено зміни до порядку надання та позбавлення статусу УБД осіб, які брали участь в АТО

Документ розроблено у зв’язку із необхідністю врегулювання питання надання статусу учасника бойових дій особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

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Уряд ухвалив проєкт постанови щодо внесення змін до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в АТО.

Так, Кабінетом Міністрів України 18 липня прийнято проєкт постанови «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України».

Як зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, документ розроблено у зв’язку із необхідністю врегулювання питання надання статусу учасника бойових дій особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.

Він наголосив, що прийняття проєкту постанови забезпечить реалізацію гарантованого законом права для цих осіб на отримання статусу учасника бойових дій.

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