Відновлення України — Уряд затвердив порядок, який визначає критерії територій, які підлягають відбудові

Крім того, Уряд створює механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабмін затвердив порядок, який визначає критерії території відновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це територія, де велися бойові дії, яка була цілком чи частково окупованою, де зруйновані об’єкти критичної, соціальної інфраструктури та житло, де є значне переміщення населення», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд створює механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів. Як підкреслив Денис Шмигаль, у цих планах обов’язково слід прописати завдання та заходи, потребу в коштах і можливі джерела фінансування, індикатори виконання завдань, перелік конкретних проектів.

«Даємо на місця чіткий алгоритм дій і розраховуємо на оперативну й ефективну роботу місцевої влади. Від синергії зусиль на всіх рівнях управління залежить швидкість відбудови. Тобто, якість життя мільйонів людей та перспективи повернення додому українців із закордону», — наголосив Глава Уряду.

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