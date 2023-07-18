Президент підписав Закон, який передбачає встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого самоврядування

Президент України підписав Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-ІХ).
У НАДС розповіли, що Закон передбачає зміни, щодо:
- розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування;
- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій передбачених виборчим законодавством;
- упорядкування проведення відкритих конкурсів;
- опублікування оголошення про конкурс та результатів його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби;
- запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців МС;
- порядку профрозвитку службовців місцевого самоврядування;
- механізму кар’єрного просування службовців місцевого самоврядування;
- удосконалення кадрового резерву службовців місцевого самоврядування;
- встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого самоврядування та ін.
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