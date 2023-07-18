Президент підписав Закон, який передбачає встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого самоврядування

Що визначає закон – роз'яснення.

Президент України підписав Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-ІХ).

У НАДС розповіли, що Закон передбачає зміни, щодо:

розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування;

закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій передбачених виборчим законодавством;

упорядкування проведення відкритих конкурсів;

опублікування оголошення про конкурс та результатів його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби;

запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців МС;

порядку профрозвитку службовців місцевого самоврядування;

механізму кар’єрного просування службовців місцевого самоврядування;

удосконалення кадрового резерву службовців місцевого самоврядування;

встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого самоврядування та ін.

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