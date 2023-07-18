Президент подписал Закон, который предусматривает установление рамки должностных окладов служащих местного самоуправления

Президент Украины подписал Закон Украины «О службе в органах местного самоуправления» (№3077-ІХ).
В НАДС рассказали, что Закон предусматривает изменения относительно:
- разграничение статуса служащих местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- закрепление принципа политической беспристрастности служащих местного самоуправления с сохранением за ними конституционного права избираться и гарантий предусмотренных избирательным законодательством;
- упорядочение проведения открытых конкурсов;
- опубликование объявления о конкурсе и результаты его проведения через Единый портал вакансий публичной службы;
- введение ежегодной оценки результатов служебной деятельности служащих МС;
- порядка профразвития служащих местного самоуправления;
- механизм карьерного продвижения служащих местного самоуправления;
- усовершенствование кадрового резерва служащих местного самоуправления;
- установление рамки должностных окладов служащих местного самоуправления и т.д.
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