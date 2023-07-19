Кабмин предлагает возложить на работников юридических лиц обязанность информировать о коррупции у работодателей

Также правительство предлагает исключить лиц, занимающих особо ответственное положение, как отдельную категорию из положений закона о предотвращении коррупции.

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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 9505 по усовершенствованию механизмов предотвращения коррупции, в частности в частной сфере и сопровождающий его законопроект 9506. Автором документов выступает НАПК.

В частности, предлагается в законе о предотвращении коррупции установить, что работник, проводящий внутренний аудит, обязан безотлагательно, но не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения информации, что может свидетельствовать о совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений работниками юридического лица или другими лицами и/или о подстрекательстве к совершению коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью юридического лица, информировать специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции. То есть – органы прокуратуры, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро Украины или НАПК.

Как поясняет заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, требует решения проблема отсутствия четко сформулированной обязанности внутреннего аудитора юридического лица сообщать специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции информацию, которая может свидетельствовать о коррупции.

«В Стратегии предусмотрено решение проблемы высокого уровня толерантности коррупции в частном секторе экономики, в частности, путем установления на законодательном уровне обязанности внутренних аудиторов сообщать о выявленных ими фактах совершения коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Пока в пп. 3, 4 ч. 3 ст. 61 Закона предусмотрены общие требования к работникам юридического лица, в том числе и частных предприятий, безотлагательно информировать должностное лицо, ответственное за предотвращение коррупции в деятельности юридического лица, руководителя юридического лица или учредителей (участников) юридического лица о случаях подстрекательства к совершению коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью юридического лица и совершения коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений другими работниками юридического лица или другими лицами.

Кроме того, такая обязанность четко возложена на работников подразделений внутреннего аудита в органах исполнительной власти в соответствии с п.п. 3 п. 13 Порядка осуществления внутреннего аудита и образования подразделений внутреннего аудита, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.09.2011 №1001.

Однако отсутствие законодательного положения, которым бы четко была определена обязанность внутренних аудиторов частного юридического лица сообщать о выявленных ими фактах, приводит к неэффективному выполнению такой обязанности», - указывает НАПК.

«При этом следует обратить внимание и на перечень субъектов, по крайней мере, одного из которых согласно положениям пп. 3, 4 ч. 3 ст. 61 Закона немедленно должно проинформировать должностное или должностное лицо юридического лица, другое лицо, выполняющее работу и состоящее с юридическим лицом в трудовых отношениях.

Учитывая высокий уровень латентности коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, считаем, что для более эффективного реагирования на факты подстрекательства к совершению коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью юридического лица, и совершению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений другими работниками юридического лица или другими лицами необходимо расширить перечень субъектов путем определения долга работников, проводящих внутренний аудит, немедленно информировать о таких фактах специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции, то есть согласно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закона органы прокуратуры, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро Украины или НАПК», отмечают авторы проекта.

Также предлагается исключить из положений закона о предотвращении коррупции и некоторых других законодательных актов слова «и особо ответственное», «или особенно ответственного».

Относительно исключения понятия «лица, занимающие особо ответственное положение», то Андрей Вишневский отмечает нецелесообразность выделения и использования в Законе термина «лица, занимающие особо ответственное положение», учитывая, что законодательство не дает четкого ответа на вопрос, в чем разница между категориями «лица, занимающие ответственное положение» и «лица, занимающие особо ответственное положение». Поэтому, по мнению НАПК, нет существенных отличий между этими категориями. Параллельное употребление законодателем таких категорий, как отмечает НАПК, нарушает требования техники нормообразования и способствует правовой неопределенности, следовательно, требует решения путем внесения изменений в Закон с целью унификации терминологии.

Автор: Наталя Мамченко

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