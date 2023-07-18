Владимир Зеленский подписал закон об обязанности регистрации электронных кабинетов для участия в судебных процессах

Государственные органы, адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать электронные кабинеты для участия в судебных процессах, - Владимир Зеленский подписал закон.

Президенту Владимир Зеленский подписал закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Напомним, соответствующий законопроект 7574 Верховная Рада приняла 29 июня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первыми изменения почувствуют участники хозяйственных процессов, ведь закон вводится в действие сначала в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс – через 90 дней после его опубликования.

Уже со временем, через 7 месяцев – вводится обязанность регистрации электронных кабинетов в гражданском и административном процессах. Следовательно, у государственных органов, которые обычно являются ответчиками в процессах по КАСУ, еще достаточно времени, чтобы разобраться в том, как пользоваться Электронным судом.

В свою очередь, закон дает три месяца Высшему совету правосудия, ГСА и Верховному Суду, чтобы те привели свои нормативные документы в соответствие с новым законом. Речь идет о положениях, определяющих порядок функционирования ЕСИТС и его отдельных подсистем (модулей), Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах и Инструкции по делопроизводству Верховного Суда.

Кто теперь обязан регистрировать электронные кабинеты

В частности, определено, что суд направляет судебные решения и другие процессуальные документы участникам судебного процесса в их электронные кабинеты, совершает другие процессуальные действия в электронной форме с применением Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами (т.е. подсистемы «Электронный суд»).

В свою очередь, в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в Электронном суде следующие категории лиц:

адвокаты,

нотариусы,

государственные и частные исполнители,

арбитражные управляющие,

судебные эксперты,

органы государственной власти

другие государственные органы,

органы местного самоуправления,

другие юридические лица.

Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Как определяют изменения в ХПК, суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Если регистрация электронного кабинета противоречит религиозным убеждениям лица, обязанного его зарегистрировать, процессуальные последствия обращения в суд без регистрации электронного кабинета в виде оставления его документа без движения, его возвращения или оставления без рассмотрения не применяются при условии, что лицо заявило о таких обстоятельствах одновременно с представлением соответствующего документа путем подачи отдельного обоснованного письменного заявления.

Изменениями в ХПК определено, что отсутствие регистрации в кабинете является основанием для возвращения заявлений об обеспечении иска и доказательств.

Также изменения в ХПК определяют, что суд вправе решить дело по имеющимся материалам в случае, если отзыв подан лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его и не привело уважительных причин невыполнения такого долга.

Соответственно, суд возвращает письменное заявление (ходатайство, возражение) заявителю без рассмотрения также в случае, если оно подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его.

Аналогично предусмотрено, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его.

Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

В частности, предусмотрено, что в случае если кассационная жалоба подана лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, применяются положения статьи 174 ХПК (в редакции нового закона), о чем судья выносит соответствующее определение. А именно, судья выносит определение об оставлении без движения и указывает на обязанность такого лица зарегистрировать электронный кабинет.

В изменениях в ХПК определено, что если Кодексом предусмотрена обязанность участника дела послать копии документов другим участникам дела, такие документы в электронной форме могут направляться с использованием Электронного суда путем отправки в электронный кабинет другого участника дела. А при отсутствии у другого участника дела электронного кабинета или отсутствия сведений о наличии у него электронного кабинета – в бумажной форме письмом с описанием вложения.

Вместе с тем, если другой участник дела обязан был зарегистрировать электронный кабинет, но не сделал этого, то участник дела, подающий документы в суд с использованием электронного кабинета, освобождается от обязанности отправки копий документов такому участнику дела.

Также изменения в ХПК устанавливают, что в случае отсутствие заявления об изменении места жительства, постановление об уведомлении или вызове присылается участникам судебного процесса, не имеющим электронного кабинета и которых невозможно известить с помощью других средств связи, обеспечивающих фиксацию сообщения или вызова, по последнему известному суду адресу и считается врученным, даже если соответствующий участник процесса по этому адресу больше не находится или не проживает или не находится.

Автор: Наталя Мамченко

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