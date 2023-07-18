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  1. В Украине

У НАБУ подготовили предложения изменений в постановление Кабмина относительно особенностей осуществления закупок в период военного положения

21:24, 18 июля 2023
НАБУ проинформировало о рисках КМУ письмом и предоставило соответствующие рекомендации.
У НАБУ подготовили предложения изменений в постановление Кабмина относительно особенностей осуществления закупок в период военного положения
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Порядок закупок во время военного положения нуждается в критических изменениях. Об этом заявили в НАБУ.

«Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов – это коррупционные риски, которые срочно нуждаются в устранении со стороны Правительства», - отмечают в НАБУ.

Речь идет о постановлении Кабмина №1178 относительно особенностей осуществления закупок в период военного положения, предложения изменений к которому подготовило НАБУ.

Этот шаг нацелен на устранение ряда рисков, среди которых:

  • безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;
  • наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;
  • отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;
  • отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;
  • отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, которые заключались из-за неотложной потребности в закупке;
  • предварительная оплата (аванс) не гарантирует исполнение договора подрядчиком.

НАБУ проинформировало о рисках КМУ письмом и предоставило соответствующие рекомендации.

Согласно ЗУ «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть указанные рекомендации.

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