Попытка подкупа представителей антикоррупционных органов: завершено расследование в отношении адвоката и еще одного человека

Следствие установило, что предложение о «положительном» решении по делу о попытке подкупа руководителей НАБУ и САП поступило обвиняемому в 2020 году.

Источник фото: НАБУ, САП

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению адвоката и еще одного человека в подстрекательстве к подкупу представителей антикоррупционных органов.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«В ноябре 2022 года детективы и прокуроры разоблачили двух человек в подстрекательстве обвиняемого по делу, которое слушается в ВАКС, к предоставлению неправомерной выгоды с целью якобы дальнейшего подкупа прокуроров САП и судей ВАКС.

Следствие установило, что предложение о «положительном» решении по делу о попытке подкупа руководителей НАБУ и САП поступило обвиняемому в 2020 году. С тех пор его инициаторы меняли цену, а также кичились связями в НАБУ, САП и ВАКС, что должно было убедить обвиняемого предоставить неправомерную выгоду. В конце концов, цена достигла более 1,8 млн дол. США. Во время передачи 50 тыс. долл. США обоих подстрекателей разоблачили «на горячем» и впоследствии сообщили им о подозрении», - рассказывают в НАБУ.

Так, за время расследования НАБУ и САП собрали доказательства и установили новые факты, что позволило привлечь к ответственности третьего участника преступления – адвоката.

В ходе встречи он представлялся «помощником» судьи ВАКС, отмечают в Бюро.

Материалы уголовного производства относительно одного из соучастников преступления выделены в отдельное производство.

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