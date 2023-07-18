Спроба підкупу представників антикорупційних органів: завершено розслідування стосовно адвоката та ще однієї особи

Слідство встановило, що пропозиція про «позитивне» рішення у справі щодо спроби підкупу керівників НАБУ і САП надійшла обвинуваченому у 2020 році.

Джерело фото: НАБУ, САП

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою адвоката та ще однієї особи у підбурюванні до підкупу представників антикорупційних органів.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«У листопаді 2022 року детективи і прокурори викрили двох осіб у підбурюванні обвинуваченого у справі, що слухається у ВАКС, до надання неправомірної вигоди з метою нібито подальшого підкупу прокурорів САП та суддів ВАКС.

Слідство встановило, що пропозиція про «позитивне» рішення у справі щодо спроби підкупу керівників НАБУ і САП надійшла обвинуваченому у 2020 році. Відтоді її ініціатори змінювали ціну, а також хизувалися зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, що мало переконати обвинуваченого надати неправомірну вигоду. Врешті-решт ціна сягнула понад 1,8 млн дол. США. Під час передачі 50 тис. дол. США обох підбурювачів викрили «на гарячому» та згодом повідомили їм про підозру», - розповідають у НАБУ.

Так, за час розслідування НАБУ і САП зібрали докази і встановили нові факти, що дало змогу притягнути до відповідальності третього учасника злочину – адвоката.

Під час зустрічей він представлявся «помічником» судді ВАКС, зауважують у Бюро.

Матеріали кримінального провадження стосовно одного із співучасників злочину виділено в окреме провадження.

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