Україна отримала 1,25 мільярди доларів на стійке державне управління

Кабмін схвалив залучення гранту у 1,25 млрд доларів США для підтримки стійкого державного управління.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку у розмірі до 1,25 млрд. доларів США як додаткового фінансування для п’ятого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Відповідне розпорядження №629-р Уряд ухвалив 14 липня.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США.

Зазначені грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Cеред бенефіціарів цих коштів – 10 млн пенсіонерів, 500 тис. працівників освіти, 145 тис. держслужбовців, 56 тис. працівників служби з надзвичайних ситуацій, а також понад 3 млн отримувачів соціальної допомоги та ВПО.

Станом на 29 червня 2023 року Світовий банк мобілізував понад 37,5 млрд доларів США екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та гарантіях донорів, щоб допомогти пом’якшити масштабні людські та економічні наслідки війни.

Найбільша частина екстреного фінансування для України, майже 20 мільярдів доларів США, надійшла через Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Автор: Наталя Мамченко

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