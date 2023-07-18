ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 серпня 2023 року проведе перше у своєму новому складі засідання з розгляду питань відрядження чи закінчення відрядження суддів.
Так, буде розглянуте питання про відрядження вказаних суддів до іншого суду за їх згодою:
1) до Ананьївського районного суду Одеської області:
Шевченко Лілії Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
2) до Валківського районного суду Харківської області:
Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;
Кочнєва Олега Володимировича, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;
Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;
Шаньшини Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
3) до Дергачівського районного суду Харківської області:
Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;
Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;
Рикова Миколи Івановича, судді Великобурлуцького районного суду Харківської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв;
4) до Київського районного суду міста Полтави:
Вергун Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області;
Варибруса Вадима Анатолійовича, судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
5) до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області:
Щерби Надії Леонідівни, судді Піщанського районного суду Вінницької області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв.
Також, 2 серпня Комісія розгляне питання про дострокове закінчення відрядження наступних суддів:
1) судді Балаклійського районного суду Харківської області Тімонової Валентини Миколаївни, відрядженої до Камінь-Каширського районного суду Волинської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв;
2) судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області Каневського Вячеслава Олександровича, відрядженого до Миронівського районного суду Київської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв;
3) суддів Херсонського міського суду Херсонської області, відряджених до інших судів:
Валігурської Людмили Василівни – до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
Гаврилова Дімітрія Вікторовича – до Погребищенського районного суду Вінницької області;
Зубова Олександра Сергійовича – до Татарбунарського районного суду Одеської області;
Корецького Дмитра Борисовича – до Арцизького районного суду Одеської області;
Корольчук Наталії Василівни – до Самбірського міськрайонного суду Львівської області;
Кузьміної Оксани Іванівни – до Суворовського районного суду міста Одеси;
Радченко Галини Анатоліївни – до Васильківського міськрайонного суду Київської області;
Рєпіна Костянтина Костянтиновича – до Козівського районного суду Тернопільської області;
Рябцевої Марії Сергіївни – до Приморського районного суду міста Одеси;
Рядчої Тетяни Іванівни – до Малиновського районного суду міста Одеси;
Шестакової Яни Вікторівни – до Приморського районного суду міста Одеси.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв.
Нагадаємо, що до відновлення роботи повноважного складу ВККС, питання тимчасового відрядження суддів розглядалося головою Верховного Суду із залучення Вищої ради правосуддя та ДСА.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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