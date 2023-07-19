У «Слузі народу» хочуть відновити фінансове звітування партій перед НАЗК

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується відновити обов’язкове звітування для політичних партій перед Нацагентством з питань запобігання корупції.

Джерело фото: oporaua.org

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» та опозиції та перший віцеспікер Олександр Корнієнко зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9419-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій, яким, зокрема пропонується відновити обов’язкове звітування політичних партій перед Нацагентством з питань запобігання корупції.

Законопроєктом пропонується доповнити закон про політичні пункти новим пунктом і встановити, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які не були подані за період карантину та під час дії правового режиму воєнного стану політична сила, яка отримує державне фінансування має подати до НАЗК протягом 90 днів після набуття чинності зазначеним законом.

Крім цього парламентарі пропонують передбачити, що протягом 89 днів до партій, які не подали звіт не застосовується відповідальність, яка передбачена законом про політичні партії. Згідно до закону про політичні партії неподання звіту партії є підставою для зупинення державного фінансування політсили.

Передбачається, що партії, які не мають права не державне фінансування, в разі набуття чинності законопроєктом мають 120 днів на подання звіту до НАЗК.

Обов’язкові звіти для партій були скасовані ще у 2020 році на час карантину. І хоча карантин вже завершено, але на початку березня парламентарі дозволили не звітувати партіям на час воєнного стану. Зазначений закон було підписано Президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем’єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій.

Автор: Ярослав Конощук

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