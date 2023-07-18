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Як користуватися українським посвідченням водія за кордоном – пояснення

21:05, 18 липня 2023
Українці можуть користуватись своїм українським посвідченням водія протягом усього періоду перебування в ЄС, без необхідності його обміну.
Як користуватися українським посвідченням водія за кордоном – пояснення
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Українці, перебуваючи у країнах ЄС, мають знати кілька правил щодо користування водійським посвідченням.

Про правила розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець:

«1. українці можуть користуватись своїм українським посвідченням водія протягом усього періоду перебування в ЄС, без необхідності його обміну;

  1. українці можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка без обмежень терміну дії чи виду (наприклад, книжечка). Вони не зобов'язані мати переклад свого посвідчення водія та міжнародне посвідчення водія, але повинні мати документ для підтвердження особи;
  2. українці можуть продовжувати користуватись українським посвідченням водія навіть після закінчення терміну його дії. Це означає, що їм не потрібно безпосередньо обмінювати своє посвідчення водія, якщо воно застаріло;
  3. у разі втрати або крадіжки українського посвідчення водія, українські водії можуть без складання іспитів отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС на період перебування під захистом. 

Також варто зазначити, що у разі зміни анкетних даних, закінчення терміну дії посвідчення або серйозного пошкодження документа українські водії мають можливість обміняти свої посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП «Документ». Наразі вони доступні у Польщі, Туреччині, Словаччині, Чехії, Німеччині та Іспанії».

Лубінець окремо наголосив, що окремі країни ЄС можуть мати відмінності в їхньому національному законодавстві, навіть у контексті спільних європейських норм і правил. 

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