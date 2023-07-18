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Как пользоваться украинским удостоверением водителя за границей – объяснение

21:05, 18 июля 2023
Украинцы могут пользоваться своим украинским удостоверением водителя в течение всего периода пребывания в ЕС, без необходимости его обмена.
Как пользоваться украинским удостоверением водителя за границей – объяснение
Источник фото: mvs.gov.ua
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Украинцы, находясь в странах ЕС, должны знать несколько правил относительно пользования водительским удостоверением.

О правилах рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец:

«1. украинцы могут пользоваться своим украинским удостоверением водителя в течение всего периода пребывания в ЕС, без необходимости его обмена;

  1. украинцы могут пользоваться удостоверениями водителя старого образца без ограничений срока действия или вида (например, книжечка). Они не обязаны иметь перевод своего удостоверения водителя и международное удостоверение водителя, но должны иметь документ для подтверждения личности;
  2. украинцы могут продолжать пользоваться украинским удостоверением водителя даже после окончания срока его действия. Это означает, что им не нужно непосредственно обменивать свое удостоверение водителя, если оно устарело;
  3. в случае потери или кражи украинского удостоверения водителя, украинские водители могут без сдачи экзаменов получить временное удостоверение водителя образца ЕС на период пребывания под защитой.

Также следует отметить, что в случае изменения анкетных данных, окончания срока действия удостоверения или серьезного повреждения документа украинские водители имеют возможность могут обменять свои удостоверения водителя за границей в отделениях ГП «Документ». В настоящее время они доступны в Польше, Турции, Словакии, Чехии, Германии и Испании».

Лубинец отдельно подчеркнул, что отдельные страны ЕС могут иметь отличия в их национальном законодательстве, даже в контексте общих европейских норм и правил.

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