В «Слуге народа» хотят возобновить финансовую отчетность партий перед НАПК

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается возобновить обязательную отчетность для политических партий перед Нацагентством по предотвращению коррупции.

Источник фото: oporaua.org

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» и оппозиции и первый вицеспикер Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9419-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля деятельностью политических партий, которым, в частности, предлагается возобновить обязательную отчетность политических партий перед Нацагентством по предотвращению коррупции.

Законопроектом предлагается дополнить закон о политических пунктах новым пунктом и установить, что отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которые не были поданы за период карантина и во время действия правового режима военного положения, политическая сила, получающая государственное финансирование подать в НАПК в течение 90 дней после вступления в силу указанного закона

Помимо этого парламентарии предлагают предусмотреть, что в течение 89 дней к партиям, не подавшим отчет, не применяется ответственность, предусмотренная законом о политических партиях. Согласно закону о политических партиях неподача отчета партии является основанием для остановки государственного финансирования политсилы.

Предусматривается, что партии, не имеющие права на государственное финансирование, в случае вступления в силу законопроекта имеют 120 дней на представление отчета в НАПК.

Обязательные отчеты для партий были отменены еще в 2020 году на время карантина. И хотя карантин уже завершен, но в начале марта парламентарии разрешили не отчитываться партиям во время военного положения. Указанный закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.