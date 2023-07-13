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НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем’єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій

07:31, 13 липня 2023
Посади радників і помічників Президента, а також радників і помічників Прем’єр-міністра збираються виключити із переліку посад, щодо яких проводиться спеціальна перевірка та обов’язкова повна перевірка декларацій – однак сам перелік розширять.
НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем’єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій
Фото: НАЗК
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Посади радників і помічників Президента України, а також радників і помічників Прем’єр-міністра України можуть виключити із переліку тих посад, щодо яких проводиться спеціальна перевірка та обов’язкова повна перевірка декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідний законопроект 9457 поданий Кабміном до Верховної Ради 4 липня. Він має назву про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів. Пояснювальну записку до законопроекту підписав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник.

Як відомо, відповідно до закону про запобігання корупції він, серед іншого, поширюється на помічників, радників Президента України – крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах.

Відповідно до статті 56 даного закону стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

У примітці до статті 56 вказано, що посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є зокрема посади радника або помічника Президента, Прем’єр-міністра.

Крім того, у статті 51-3 вказано, що обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується НАЗК. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, у тому числі, радник або помічник Президента України, Прем’єр-міністра України.

Отже, відповідні посади НАЗК пропонує викреслити з приміток до статей 51-3 та 56 закону про запобігання корупції, тобто, кандидати у радники і помічники не підлягатимуть спецперевірці, а їх декларації – обов’язковій повній перевірці у разі прийняття цього закону.

Крім того, пропонується викреслити посаду першого заступника Керівника Офісу Президента з приміток до вказаних статей та залишити просто «заступники». Слід зауважити, що наразі першого заступника у керівника ОП немає.

Натомість НАЗК пропонує включити до примітки статті 51-3, тобто, поширити норми щодо обов’язкової повної перевірки декларацій на слідчих Головного слідчого управління Національної поліції, слідчих управлінь головних управлінь Національної поліції в АРК та місті Севастополі, областях, місті Києві, слідчих органів безпеки, слідчих органів Державного бюро розслідувань, детективів Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України.

Відповідно норми про спеціальну перевірку також будуть поширюватися на осіб, які претендують на посади суддів Конституційного Суду України, слідчих Головного слідчого управління Національної поліції, слідчих управлінь головних управлінь Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві, слідчих органів безпеки, слідчих органів Державного бюро розслідувань, детективів Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки.

Крім того, до приміток до статей 51-3, 56 Закону у законопроекті пропонуються зміни, які передбачають включення Директора БЕБ, його першого заступника та заступника до переліку службових осіб/посад, які займають/передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Отже, кандидати посаду директора БЕБ і його заступників будуть проходити спецперевірку, а їх декларації підлягатимуть повній перевірці.

Автор: Наталя Мамченко

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