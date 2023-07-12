З 1 вересня університетам та коледжам рекомендовано перейти на очне навчання, – МОН

Ця рекомендація не стосується навчальних закладів, що знаходяться в зонах бойових дій.

Міністерство освіти і науки рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на офлайн навчання. Причиною є те, що дистанційне навчання призвело до «безперечного зниження якості освіти». Відповідний документ опублікований на сайті Освіта.ua.

Ця рекомендація не стосується навчальних закладів, що знаходяться в зонах бойових дій.

Також пропонують прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ протягом літа.

Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.

«Рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів», – йдеться у листі МОН.

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