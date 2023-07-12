С 1 сентября университетам и колледжам рекомендовано перейти на очное обучение, – Минобразования

Эта рекомендация не касается учебных заведений, находящихся в боевых действиях.

Министерство образования и науки рекомендует университетам и колледжам с 1 сентября перейти на оффлайн обучение. Причиной является то, что дистанционное обучение привело к «бесспорному снижению качества образования». Соответствующий документ опубликован на сайте Освіта.ua.

Эта рекомендация не касается учебных заведений, находящихся в боевых действиях.

Также предлагают принять максимальные усилия для обустройства укрытий в вузах в течение лета.

Несмотря на рекомендацию, заведения будут сами определять: переходить в аудитории или нет.

«Рекомендуем учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и емкости укрытий», – говорится в письме МОН.

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